ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIYOR ( ? ) MU ?

Herhangi bir somut delili olmayan, lehimize tanıkları bulunan irtikap-kişinin hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından adli olarak ceza aldık. Üstelik olaya esas teşkil eden yabancı uyruklu tanık duruşmaya mazeret dilekçesini sunmuş ve katılmak istediğini belirtmesine rağmen Mahkeme Başkanı reddetti ve Savcılıktan mütalaa talep etti. Savcının ceza talebi bir sonraki duruşmada da yer bularak ceza almış bulunduk. Ayrıca mesnetsiz ve haince iftiralarda bulunan yabancı uyruklu müşteki şahıs defalarca zorla getirmeleri mevcut olmasına ( E tebliğ de yapılan ) rağmen hiç bir duruşmaya katılmadı. Elbette istinafa başvuru yapacağız fakat beraat beklerken kanaate göre ceza verilmesi hukuka uygun mudur.

