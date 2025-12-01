Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Jandarma Sözleşmeli Astsubay Sağlık Kurulu Kilo sorunu


Jandarma Sözleşmeli Astsubay Sağlık Kurulu Kilo sorunu
K/A herkese Jandarma Sözleşmeli Astsubayım yaklaşık bir yıl önce rapor yenilemek maksadıyla sağlık kuruluna girdim ve 1 yıl istirahatsiz rejim verildi. Boy 1.78 kilo 110. Sınıf değişikliği yapabilme imkanım var mı? Sınıf değişikliği için üst sınırın kaç kg üzerinde olmak gerekiyor.

