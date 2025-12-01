40 yaşında KPSS'ye hazırlanmak ve atanma meselesi hak

Hocam, öncelikle medeni cesaretiniz için ve toplumsal tabuları aşıp 40 yaşınızda KPSS çalışmaya karar verdiğiniz için tebrik ediyorum. Hayat sizin hayatınız, karar sizin kararınız. 40 yaşından sonra da KPSS ile veya KPSS'siz (torpil ile) memur olmak yeterli. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan memur olma şartlarını taşıyan biri memur olabilir, engel yok. Bu şartları sağlıyorsanız gerisi yeterli KPSS puanı almanıza bakar.

35 yaş sınırı "A kadro" veya "kariyer meslekler" diye tabir edilen, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kaymakamlık, hakim-savcılık gibi alımlarda geçerli. Polislikte bu sınır 30, askeriye-jandarma alımlarında 27 dir. Bazı alımlarda da 30 yaş sınırı konulabiliyor, örneğin bazı zabıta alımı ilanlarında, SGK memuru alımlarında vs. Alım ilanlarında varsa bir yaş sınırı, belirtilir. Ancak, B grubu KPSS alımlarında yukarıda saydıklarım haricinde, genel olarak bir yaş sınırı yok.

İleri bir yaşta memur olmanın etkilerinden biri, emeklilik ve emekli ikramiyesi hesaplamasında ortaya çıkıyor. Orası karışık bir konu olduğu için konunun bu kısmını es geçiyorum.

Uluslararası ilişkiler bölümünden, en son yapılan merkezi alımda Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Muş-Varto'ya 81,119 puanla memur almış.

https://kpss.memurlar.net/kpssrobotlari/ bu linkten geçmiş merkezi alımları inceleyebilirsiniz.

https://ilan.memurlar.net/default.aspx bu linkten de kamu kurumlarının açıktan alımlarını takip edebilirsiniz.