01 Aralık 2025 16:16
40 yaşında KPSS'ye hazırlanmak ve atanma meselesi hak

40 yaşındayım, özel sektörde çalışmaktayım. 40 yaşında KPSS-B grubundan sınava hazırlanmış ve atanmış birileri varsa ya da 40 yaşında halihazırda sınava hazırlanan onların deneyim, tecrübe ve araştırmalarından faydalanmak isterim. 40 yaşında KPSS'ye hazırlanmaya karar verdim. Ama söz konusu yaşta atanma ihtimali nedir? bilmiyorum. KPSS -B grubundan düz memurluk olarak 40 yaş için atanma ihtimali var mıdır? Yoksa bu bir hayal midir? Hangi kurum ve kadrolar alıyor, böyle bir ihtimal varsa. 40 yaşından sonra çalışıp atanan veya hazırlanan birileri varsa değerli bilgilerini paylaşırsa çok sevinirim. Çok makbule geçer. Ben uluslararası ilişkiler çıkışlıyım. özel sektörde çalışarak bu süreci yürüteceğim ama 35 yaş sınırı meselesi kafamı karıştırdı. Canlı örnekleri varsa forumda deneyimlerinden istifade etmek isterim.


01 Aralık 2025 17:44

Hocam, öncelikle medeni cesaretiniz için ve toplumsal tabuları aşıp 40 yaşınızda KPSS çalışmaya karar verdiğiniz için tebrik ediyorum. Hayat sizin hayatınız, karar sizin kararınız. 40 yaşından sonra da KPSS ile veya KPSS'siz (torpil ile) memur olmak yeterli. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan memur olma şartlarını taşıyan biri memur olabilir, engel yok. Bu şartları sağlıyorsanız gerisi yeterli KPSS puanı almanıza bakar.

35 yaş sınırı "A kadro" veya "kariyer meslekler" diye tabir edilen, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kaymakamlık, hakim-savcılık gibi alımlarda geçerli. Polislikte bu sınır 30, askeriye-jandarma alımlarında 27 dir. Bazı alımlarda da 30 yaş sınırı konulabiliyor, örneğin bazı zabıta alımı ilanlarında, SGK memuru alımlarında vs. Alım ilanlarında varsa bir yaş sınırı, belirtilir. Ancak, B grubu KPSS alımlarında yukarıda saydıklarım haricinde, genel olarak bir yaş sınırı yok.

İleri bir yaşta memur olmanın etkilerinden biri, emeklilik ve emekli ikramiyesi hesaplamasında ortaya çıkıyor. Orası karışık bir konu olduğu için konunun bu kısmını es geçiyorum.

Uluslararası ilişkiler bölümünden, en son yapılan merkezi alımda Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Muş-Varto'ya 81,119 puanla memur almış.

https://kpss.memurlar.net/kpssrobotlari/ bu linkten geçmiş merkezi alımları inceleyebilirsiniz.

https://ilan.memurlar.net/default.aspx bu linkten de kamu kurumlarının açıktan alımlarını takip edebilirsiniz.


01 Aralık 2025 17:52

*40 yaşından sonra da KPSS ile veya KPSS'siz (torpil ile) memur olmak MÜMKÜN.


01 Aralık 2025 18:02

İyi bir kuruma, iyice araştırıp sonra tercih vermenizi tavsiye edebilirim. Birçok kamu kurumu, liyakatsiz, cahil cühela personelle tıka basa dolu durumda. Öyle yerlerden aman aman uzak durun. 40 yaşında olgun bir insanın kaldırmakta zorlanabileceği muamelelere maruz kalması söz konusu oluyor sık sık. Örneğin, 40 yaşını aşmış biri, 30 yaşında bile olmayan kılkuyruk, müdür yalakası, hadsiz, saygısız, ne oldum delisi bir şefin ego krizlerine maruz kalabiliyor. Kırsal kesimlerdeki kamu kurumları genel olarak böyle yerler. Buralar genel olarak, akraba eş dost çevresi ile doldurulmuş "Seni memur yapanın ben taaa....! " cümlesini sık sık kurmanıza sebep olabilecek yerler.

