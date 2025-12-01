Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Alt Cezanın Değerlendirilmemesi


01 Aralık 2025 16:26
Alt Cezanın Değerlendirilmemesi

Disiplin cezalarında alt ceza verme idarenin takdirinde ama benim sorum kurul kararında alt ceza verilip verilmemesi hiç görüşülmeyip değendirilmezse ve alt ceza bendi hiç yazılmazsa kararda bu usulen iptal oluşturur mu çünkü belki de 10 tane disiplin cezalarına baktım hepsinde yazılmış benim kurul kararında hiç değinilmemiş bile


muallimmm4638
Şube Müdürü
01 Aralık 2025 17:15
aldığın ceza nedir ?

Brkndl10
Aday Memur
01 Aralık 2025 17:49

Meslekten ihraç

muallimmm4638, 2 saat önce
aldığın ceza nedir ?
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlarİhraç Sonrası Suç Değişikliği ve HagbMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Alt Cezanın DeğerlendirilmemesiYüksek disiplin kurulu/adalet bakanlığıYd red Alkollü araç kullanma13. idari dava dairesi danıştayın bozma kararına karşı yeniden aynı kararda ısrar etti.iş sağlığı güvenliği kapsamında uygulanan idari para cezası

Sözlük

Yılbaşı çam ağacı 2 termos 1 araba arkası yazıları 1 star wars 2 mrs bahar 1 aralık 1 Sözlükçülerin tatil planları 1 gram altının 425 liraya çıkması 2 Kimler Geldi Kimler Geçti 1 yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 2

Son Haberler

5 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Berk, ölü bulunduErdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacakDev derbide ilk 11'ler belli olduBaşkentte mevsimin ilk karı yağdıAYM: Hükümlünün vejetaryen olduğunun gözetilmemesini hak ihlali

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın