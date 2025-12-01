Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

gezi planı


01 Aralık 2025 17:45
gezi planı
okul süresi dışında etkinlik için resmi prosedür nedir. mesela yemek etkinliği

Çok Yazılan Konular

İstifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.MEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.Aile yılında eşimin yanına gidemiyorum.Eğitim süresi iş takviminde 1-2 ay kısaltılsa nasıl olur ?GYS başvuruları ne zaman başlar?Norm fazlası atama duyurusu ne zaman yayınlanır?Bilgisayar İşletmeni okulda kadrolu görev yapabilir mi?Öğretmenliği bırakma düşüncesiGörevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)

Sözlük

Yılbaşı çam ağacı 2 termos 1 araba arkası yazıları 1 star wars 2 mrs bahar 1 aralık 1 Sözlükçülerin tatil planları 1 gram altının 425 liraya çıkması 2 Kimler Geldi Kimler Geçti 1 yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 2

Son Haberler

5 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Berk, ölü bulunduErdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacakDev derbide ilk 11'ler belli olduBaşkentte mevsimin ilk karı yağdıAYM: Hükümlünün vejetaryen olduğunun gözetilmemesini hak ihlali

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın