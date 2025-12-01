Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Okul saatleri dışındaki etkinlikler için gezi planı yapılmalı mı?


01 Aralık 2025 17:45
Okul saatleri dışındaki etkinlikler için gezi planı yapılmalı mı?

okul süresi dışında etkinlik için resmi prosedür nedir. mesela yemek etkinliği


alamarat
Aday Memur
03 Aralık 2025 05:28

gezi planı hazırlıyorsunuz. sonrasında okula veriyorsunuz. ailelerden izin alın. il dışındaysa valilik onayı gerekiyor.

geziye hangi araçla gidecekseniz o aracın bazı belgeleri var. onların olmasına dikkat edin.

ben daha önceleri götürüyordum ama sorunlar ortaya çıkıyor ve çok yorucu oluyor o yüzden götürmüyorum.

tavsiye olarak yemek etkinliğini okulunuzda uygun bir alanda yapabilirsiniz.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
03 Aralık 2025 10:43

Saati, okul dışı olması vs. fark etmez. Haftasonu yapılan bir gezi de kaza nedeniyle vefat gereçekleştiğini ve gezide olmayan -benim haberim yok veliler kendi arasında organize etmiş diyen- okul müdürünün açığa alınıp yargılandığını hatırlıyorum. Çocukları araçla/yaya hiç fark etmez okul dışına çıkarıyorsanız mutlaka veli izin belgelerini alın, okula 1 sayfalıkta olsa plan verin, müdürün imzasını alın. Çok acil bir durum gelişirse en azından whatsapp uygulaması üzerinden onay alın. Başınıza iş almayın.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bilsem'e nasıl öğrenci seçiliyorOcakta zam+ enflasyon farkı ne olur?İstifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?Şanlıurfa'ya Atananlara TavsiyelerGYS başvuruları ne zaman başlar?Yeni atanan eşimin yanına gidebilir miyim?Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?MEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.Görevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)2 Ocak Cuma günü tatil olur mu?

Sözlük

zorunlu diplomasi 1 5.yıldızı ilk biz takacağız 1 Papua Yeni Gine 5 Kimler Geldi Kimler Geçti 1 Sözlükçülerin tatil planları 2 limonun kilosunun 8 lira olması 2 mega kuraklık 2 delilik 1 sahul 2 star wars 3

Son Haberler

AYM'den seri muhakeme usulüne ilişkin iptal kararıDMK, Bakanlık önünde açıklama yaptı: Sesimizi duyan var mı?Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı24 yaşındaki üniversite öğrencisi yolda ölü bulunduİstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların 5'te 1'i asılsız

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın