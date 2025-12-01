Okul saatleri dışındaki etkinlikler için gezi planı yapılmalı mı?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Bilsem'e nasıl öğrenci seçiliyorOcakta zam+ enflasyon farkı ne olur?İstifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?Şanlıurfa'ya Atananlara TavsiyelerGYS başvuruları ne zaman başlar?Yeni atanan eşimin yanına gidebilir miyim?Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?MEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.Görevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)2 Ocak Cuma günü tatil olur mu?
Sözlük
Son Haberler
AYM'den seri muhakeme usulüne ilişkin iptal kararıDMK, Bakanlık önünde açıklama yaptı: Sesimizi duyan var mı?Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı24 yaşındaki üniversite öğrencisi yolda ölü bulunduİstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların 5'te 1'i asılsız
Editörün Seçimi
Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın