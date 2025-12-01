496 Kişilik OGM Personel Alımı (Temizlik, Servis, Evrak ve Bakım İşleri)

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Büyüklerim ve arkadaşlarım; yaklaşık dokuz yıla yakın askerlik serüvenim oldu. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kendi isteğimle ayrılacağım. Derece kademem 8/3. KPSS puanımla 4-B sözleşmeli OGM Hizmetli alımına başvuru yaptım. Şayet atanırsam hizmet birleştirmem nasıl olacak? Ayrıca bu alımda birçok görev başlığı belirtilmiş, ben tam olarak hangi işi yapacağım? Bu görev neye göre belirleniyor? Son olarak, ileride ünvan değişikliği ve görevde yükselme için neler yapmam gerektiği konusunda tavsiyelerinizi rica ediyorum. Bilgisi olanların cevaplarını bekler, teşekkür ederim.

