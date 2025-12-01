Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

100 bin taksitli avans tekrar kullanım


01 Aralık 2025 18:44
Merhabalar 100 bin 3 taksitli avans kullandık ancak maaş yatınca ilk taksit tahsil edildikten sonra tekrar ek hesabı eksiye düşerek kullanabiliyor muyuz

