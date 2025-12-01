Kadrolu memurun tekrardan kpss ile atanması

merkezi alım ile atandım ancak ne kurumumdan neden yaşadığım şehirden memnun değilim tekrardan kpss ye hazırlanıcam merkezi alım ile yeniden kadrolu memur olarak atanıcam biraz araştırma yaptım yanlış bildiğim yada eksik bildiğim bir şeyler var mı diye sorma istedim

kpss ile atandığım da istifa dilekçesini verip cevap aldığım zaman direkt yeni atandığım kurumda işe başlayabiliyor muyum ve kpss ile atamada muvafakat almama da gerek yok ve 6 ay 1 sene gibi beleme süreside yok eğer soruşturma altında istifa edersem yada istifa edip cevap gelmeden işi bırakırsam o zaman 6 ay yada 1 sene bekleme zorunda kalıyorum