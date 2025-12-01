Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Alt ceza bendinin görüşülmemesi


01 Aralık 2025 19:31
Alt ceza bendinin görüşülmemesi

Disiplin cezalarında alt ceza verme idarenin takdirinde ama benim sorum kurul kararında alt ceza verilip verilmemesi hiç görüşülmeyip değendirilmezse ve alt ceza bendi hiç yazılmazsa kararda bu usulen iptal oluşturur mu çünkü belki de 10 tane disiplin cezalarına baktım hepsinde yazılmış benim kurul kararında hiç değinilmemiş bile

