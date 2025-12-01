Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Lojman sorunu


01 Aralık 2025 20:33
Lojman sorunu

Selamünaleyküm hocalarım

DSİ ile milli egitim arasında yapılan protokol kapsamında 10 daire milli eğitime verildi. DSİ lojmanlarinda daha önce kalan MEB personeli bulunmaktaydı ve bunlar en az 15 yıldır lojmanda ikame etmekteydi. İlçe milli eğitim bunlara çıkış yazısı yazdı ve bunlarda o çıkış yazısına istinaden yürütmeyi durdurma verdi ve dava bugün sonuçlandı ve mahkeme yürütmeyi durdurma verdi. Yönetmelik bir memur 5 yıldan fazla oruramaz dediği halde bu mahkeme nasıl da yürütmeyi durdurma verir gerçekten aklım almıyor


Braweheart01
Genel Müdür
01 Aralık 2025 21:28

benden de bir o kadar, mahkeme nasıl böyle bir karar vermiş 15 yıl lojman mı olur arkadaş* Ben Adana il Milli Eğitime sordum lojmanda öncelik mem müdürleri ve milli eğitim çalışanlarıymış.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.MEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.Aile yılında eşimin yanına gidemiyorum.Eğitim süresi iş takviminde 1-2 ay kısaltılsa nasıl olur ?GYS başvuruları ne zaman başlar?Norm fazlası atama duyurusu ne zaman yayınlanır?Bilgisayar İşletmeni okulda kadrolu görev yapabilir mi?Öğretmenliği bırakma düşüncesiGörevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)

Sözlük

gram altının 425 liraya çıkması 2 Yılbaşı çam ağacı 2 yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 2 Kimler Geldi Kimler Geçti 1 araba arkası yazıları 1 sokakta eşine bağıran erkek 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 12 termos 1 halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1

Son Haberler

50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TLDev derbide puanlar paylaşıldıTBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti'Yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan'a rekor hapisAkaryakıt istasyonunda çalışan genci darbeden müşteri gözaltında

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın