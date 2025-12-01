Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

adaletsizlik


01 Aralık 2025 22:10
adaletsizlik
kurumda işçi statüsünde personel memur gibi çalıştırılıyorken,memur vasfına sahip personel çay ocağına bakıyorsa bu işte bir terslik yok mudur

