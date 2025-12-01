KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Merkezi alımda alınacak avukat sayısı


01 Aralık 2025 22:46
Merkezi alımda alınacak avukat sayısı

Arkadaşlar malum merkezi alıma çok az bir zaman kaldı. Alınacak avukat sayısı için duyumu veya tahmini olan varsa bu başlık altında toplanalım.

Çok Yazılan Konular

40 yaşında KPSS'ye hazırlanmak ve atanma meselesi hakAtama sonrası sağlık raporundan kalmak6225 Nitelik kodu şartıKadrolu memurluktan sözleşmeli mühendisliğe geçilir mi?

Sözlük

yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 2 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 gram altının 425 liraya çıkması 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 12 mrs bahar 1 Kimler Geldi Kimler Geçti 1 star wars 2 Sözlükçülerin tatil planları 2 termos 1 araba arkası yazıları 1

Son Haberler

Son 7 yıl hizmet kuralı kapsamına kimler girer?Polis ve Komiser Yardımcısı Adaylarının Sınav Usulleri Yeniden DüzenlendiElektrikli Skuter Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik Yapıldı2 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları5/24 avantajlı kurlar, canlı piyasa takibi, yatırım fonları, yurt içi ve yurt dışı hisse senetleri albaFX'te!

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın