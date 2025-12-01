Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Zati tabanca teslim edememe


01 Aralık 2025 22:59
Zati tabanca teslim edememe

merhaba arkadaşlar ben 9 yıl jandarma uzman çavuş olarak görev yaptım görev yaptığım dönemde ailevi nedenlerden ötürü apar topar memleketime geldim ve beylik silahımı evde bıraktım daha sonra rapor alarak meslekten ayrıldım ve bu süreçte görev yaptığım ile dönmedim beylik silahımda bu zaman arasında kayboldu ve teslim edemedim bunun sonucunda ne olur

