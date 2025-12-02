Genellikle çakılı kadroların açılması

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Merhabalar arkadaşlarım. Ben öğretmen mezunuyum fakat aöf işletme okuyorum. Düz memuriyet hedefim var fakat gördüm ki çoğu memurluklar kitlerde ve çakılı kadro. Memleketim mersin geç de olsa tayin hakkı isterim açıkçası yani çoğu kişi gibi memleketimde görev icra etmek isterim. Öğretmenlik aile baskısı olarak okudum şu an zaten akademi geldi ve branşım ilkokul en sıkıntılı branşlardan bu yüzden düz memur düşündüm ama çakılı kadro durumunu gördüm ne yapacağımı bilemiyorum size danışmak istedim.

