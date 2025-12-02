Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Eş durumu tayini için yardım lütfen


02 Aralık 2025 01:43
Eşim sağlık mazereti ile başka bir ile gitti ben de o da sağlık Bakanlığında kadrolu personel olarak çalışıyoruz Eşim sağlık mazereti yaptığı için artık dönemeyecek benim eş tayinim onaylanır mı olduğum yer 6B gitmek istediğim yer 5A

