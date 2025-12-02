Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Kamuda görevli uzman, denetçi, müfettiş gibi kariyer meslek mensuplarının maaşları iyileşiyor. (1.12


02 Aralık 2025 01:55
Kamuda görevli uzman, denetçi, müfettiş gibi kariyer meslek mensuplarının maaşları iyileşiyor. (1.12

Kamuda görevli uzman, denetçi, müfettiş gibi kariyer meslek mensuplarının maaşları iyileşiyor.

Görevli arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

https://x.com/averdimertturk/status/1995559655314260121

Çok Yazılan Konular

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Enflasyon tahmin edilenden daha düşük gelecek kasımda!Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruzPromosyon İadeUlaştırma ve karayolları promosyon2025 Kasım maaşlarımızı yazalımDoktorasını bitiren memurMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiMemursenden istifa yoksulluk sınırı!

Sözlük

Yılbaşı çam ağacı 2 halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 1 star wars 2 sokakta eşine bağıran erkek 1 Sözlükçülerin tatil planları 2 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 nilüfer 1 termos 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 12 aralık 1

Son Haberler

Son 7 yıl hizmet kuralı kapsamına kimler girer?Polis ve Komiser Yardımcısı Adaylarının Sınav Usulleri Yeniden DüzenlendiElektrikli Skuter Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik Yapıldı2 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları5/24 avantajlı kurlar, canlı piyasa takibi, yatırım fonları, yurt içi ve yurt dışı hisse senetleri albaFX'te!

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın