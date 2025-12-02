Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

BOTAŞ'taki mühendisler, hele bir bakın


02 Aralık 2025 02:14
BOTAŞ'taki mühendisler, hele bir bakın

Selamlar,

-BOTAŞ'ta çalışan yeni bir mühendisin Merkez personeli olsa da kaydırılması ne kadar rahat veya zordur?

-Ne kadar maaşla başlar [ikramiyeler dışında] (aktif uzun süredir çalışan varsa maaşıyla beraber senesini yazarsa çok memnun oluruz)

-Aldığı ikramiyeleri ne sıklıkla ve ne kadar kesintiyle alır [2 tam 4 yarım klasik artık net rakam verilmesi farz oldu, paylaşın esirgemeyin lütfen]

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTEİAŞ promosyonDSİ 2024 giyim yardımıDHMİ'de elektronik teknikerliğiTEİAŞ giyim yardımıBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatDHMİ çalışanları burayaTKİ anonim şirketi mi oluyor?4B'li 399'a geçebilir mi?Kitlerde istifa sonrası 3 yıl atanma yasağı durumu?

Sözlük

Kimler Geldi Kimler Geçti 1 patlıcan 1 balık 2 nilüfer 1 yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 2 Yılbaşı çam ağacı 2 star wars 2 gram altının 425 liraya çıkması 2 İdeal evlilik yaşı 1 halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 1

Son Haberler

Son 7 yıl hizmet kuralı kapsamına kimler girer?Polis ve Komiser Yardımcısı Adaylarının Sınav Usulleri Yeniden DüzenlendiElektrikli Skuter Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik Yapıldı2 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları5/24 avantajlı kurlar, canlı piyasa takibi, yatırım fonları, yurt içi ve yurt dışı hisse senetleri albaFX'te!

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın