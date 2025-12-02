Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eş durumu yardım


02 Aralık 2025 05:53
Eş durumu yardım

Merhaba Ben üniversite hastanesinde 4/B sözleşmeli hemşireyim. Eşim sağlık bakanlığında 4b li paramedik.

Eş durumu nasıl yapabiliriz. Gerekli şartları nedir

Çok Yazılan Konular

Özel sektör eş tayini genel bilgilendirmeBilgisi olan ASM hemşireliği hakkındaBecayiş ilanları (tek başlık)Eş durumu mazeret biterse...Mazeretin Sona ErmesiSağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!Yönetmelik hakkındaDoğum izni fiili çalışmadan sayılıyor mu?

Sözlük

nilüfer 1 gram altının 425 liraya çıkması 2 balık 2 aralık 1 patlıcan 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 günaydın sözlük 1 araba arkası yazıları 1 yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 2 star wars 2

Son Haberler

Son 7 yıl hizmet kuralı kapsamına kimler girer?Polis ve Komiser Yardımcısı Adaylarının Sınav Usulleri Yeniden DüzenlendiElektrikli Skuter Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik Yapıldı2 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları5/24 avantajlı kurlar, canlı piyasa takibi, yatırım fonları, yurt içi ve yurt dışı hisse senetleri albaFX'te!

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın