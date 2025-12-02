Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

iski bilgisayar işletmenleri


02 Aralık 2025 07:31
iski bilgisayar işletmenleri
merhaba. iski'de b.i olanlar şubede mi görevlendirildi genel merkezde veya arıtma tesisinde mi? iş tanımı nasıl kabaca bilgi verecek olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

İSKİ Memur ve Sözleşmeli Personel Sonuçları (Merak Edilenler)Üniversite çalışan sözleşmeli personel nasıl tayin veya nakil olabilir?belediye de memur olmak

Sözlük

nilüfer 1 Bugün olanlar 1 aralık 1 balık 2 mrs bahar 1 günaydın sözlük 1 İdeal evlilik yaşı 1 patlıcan 1 gram altının 425 liraya çıkması 2 Yılbaşı çam ağacı 2

Son Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde borsa manipülasyonu soruşturması: 10 gözaltıYaygın akne ilaçları şizofreni riskini yüzde 30 azaltıyorYöneticiler ile kariyer personelin maaşları 30 bin lira artıyorİstanbul Boğazı'nda trafiğe sis engeli! Çift yönlü olarak kapatıldıDevlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın