Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Mühendise edilen zulüm arşı titretti artık.


02 Aralık 2025 09:22
Mühendise edilen zulüm arşı titretti artık.

Doktora, sağlık çalışanına, hakim-savcıya, jandarmaya emniyete, öğretmene, kariyer mesleklere iyileştirme, mühendise otur yerine giyim yardımı bile yok sana. Kamuda mühendis unvanı rezil rüsva edildi. Onuruyla oynandı.


SozlesmeliGenelMudur
Memur
02 Aralık 2025 09:24

5 Mühendis Bakan, 74 mühendis vekil mühendislik mağduriyeti giderilsin derken sözde, zam yapmak istediklerinde 2 satırlık önergeyle 30'ar bin TL dağıttılar. YAZIKLAR OLSUN. En yakın zamanda Mühendisliği bırakıp kariyer mesleklerden birine geçeceğim.


kitabınortası
Daire Başkanı
02 Aralık 2025 09:25

Kamuda mühendis kalmasın diye uğraşılıyor sanki.


SozlesmeliGenelMudur
Memur
02 Aralık 2025 09:26

Mevcut iktidarın kamudaki büyük yatırımların %90'ına imza atan mühendislik kurumlarına, kamu yüksek mühendislerine, mühendislerine, baraj-köprü-yol-demiryolu-sulama-tarım-elektrik ve daha sayamadığım bir sürü faaliyetine imza atan personeline taşıdığı bu kinin amacını anlayamıyoruz...


kitabınortası
Daire Başkanı
02 Aralık 2025 09:27

Mülakatı verebilirseniz 5 dakika beklemeyin.

SozlesmeliGenelMudur, 1 saat önce

mühendis2543
02 Aralık 2025 09:52

Kamu mühendisleri bunu unutmayacak.


vdtmlr
Genel Müdür
02 Aralık 2025 09:55

Önce bir araştırıp öyle hazırlanın isterseniz, kariyer meslek sınavları düz memurluk puanı P3'ten 70 alıp atanmaya pek benzemez dikkat edin!

SozlesmeliGenelMudur, 1 saat önce

SozlesmeliGenelMudur
Memur
02 Aralık 2025 10:01

Yapma ya, sen bizi ne zannettin? 93-94 puanlarla atandım şu anki bulunduğum pozisyona.

vdtmlr, 41 dk. önce

kitabınortası
Daire Başkanı
02 Aralık 2025 10:24

Bunlar torpillerini kamufle etmek için kendilerini yüceltmeye çalışıyorlar. Mühendis olarak çalışanların tamamına ver o hakkı hepsi uzmanlardan daha yüksek puanla uzman olur. Ama amaç üzüm yemek değil.

SozlesmeliGenelMudur, 35 dk. önce

