Kamuda yöneticilerin maaşı 30 bin lira artıyor.


02 Aralık 2025 09:38
Kamuda yöneticilerin maaşı 30 bin lira artıyor.

Biz aylardır erek Twitter da. Gerekse diğer sosyal medyalarda. Maaşımızın. İyileştirmesi için uğraşırken. Maalesef. yöneticiler. Bizden önce 30 bin lirayı kaptı. Demek ki. Olunca bir gün de olunabiliyormuş. Vali Kaymakam daire Başkanı. Cumhurbaşkanlığı koruma. Dahil personeli ve birçok. Üst yönetici bu haktan faydalanacak.kısacası çalışmalar devam ediyor. Sırf Polisler için söylenmiş bir sözü demeden geçemiyecem


Ispatu61
Aday Memur
02 Aralık 2025 09:46
yine başkalari zam.aldi herzaman ki gibi
