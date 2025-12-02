Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Üniversitelerdeki Hülle Atamalar


02 Aralık 2025 11:08
Üniversitelerdeki Hülle Atamalar

Üniversitelerdeki özellikle şube müdürlüğü atamaları hülle yoluyla, yani önce fakülte sekreterliği oradan da şube müdürlüğüne atama yaparak gerçekleşiyor. Bu da 657 sayılı kanunda ki kariyer liyakat ilkelerini baltalıyor.

Yök, bakanlık, Cumhurbaşkanlığının devreye girip bu işe el atıp hülle atamaları iptal ettirmesi gerekiyor. zira hukuk devletinde hukuksuz işler dönüyor.

Hülle atamaların hukuksuz olduğuna ilişkin örnek mahkeme kararı:

https://www.memurlar.net/haber/1153177/universitelerde-hulle-atamalarla-ilgili-yargidan-kritik-karar.html

