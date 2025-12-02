Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Emeklilik öncesi kimliği kaybeymek


02 Aralık 2025 11:23
Emeklilik öncesi kimliği kaybeymek

s.a arkadaşlar. birimimizde 50 li li yaşlarda bir dayımız var. emeklilik dilekçesi verdi iki hafta önce. bu haftada polis kimliğini kaybettiğini söylüyor. şimdi dilekçeyi verince 30 gün içinde emekli olması gerekiyor. kimliği kayıp şuan dediğine göre?

1-dayıya soruşturma açılır soruşturma sonucunumu bekler emeklilik için.

2-yoksa dilekçeyi verdiği için emeklilikten dönüş yokmu. emekli olur sonrasında soruşturma devam eder bir sonuç çıkmaz mı bilenler yazarsa sevinirim kendisi biraz paniklemiş durumda bilgi arıyor


Yasin bambi
Aday Memur
02 Aralık 2025 11:40
dostum dayı dediğin kendinsin bu bir ikincisi emekli olduğunda polis kimliğini kaybetmemek için kullanmaya devam etmek için böyle bir yola başvurmuşsun :)

utku0102
Aday Memur
02 Aralık 2025 11:51

kişi kendinden bilir işi. senin beynin öyle çalışıyor belli ki. ya bu dediğini yaptın yada emeklilikte yapacaksın ki bu kadar emin konuşuyorsun

Yasin bambi, 53 dk. önce
dostum dayı dediğin kendinsin bu bir ikincisi emekli olduğunda polis kimliğini kaybetmemek için kullanmaya devam etmek için böyle bir yola başvurmuşsun :)

mhtm.15
Memur
02 Aralık 2025 11:53

Yasin bambi polis olmuşsun.


mhtm.15
Memur
02 Aralık 2025 11:54

Bazıları 25 yıl geçse de olamıyor. Genetik uyumlu depil.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Maaş esitlenmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPapa taltif12/12yeni yonetmelik hakkinda bilgi dogru mu?İstanbul 12-12İcra kaç yıl sürerÇanakkale hakkında bilgiPolis neden memur statüsünde değildir?

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 15 günaydın sözlük 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 Yılbaşı çam ağacı 2 Tromelin adası 1 gram altının 425 liraya çıkması 2 araba arkası yazıları 1 halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 1 balık 2 nilüfer 1

Son Haberler

MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda 16 yılda 780 kişi eğitim aldıBakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruzİstanbul'da ocak ayı kar yağışlı geçecekTBMM'de 40 günlük bütçe maratonu tamamlandı: 240 saatlik mesaiTürkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın