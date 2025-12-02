Emeklilik öncesi kimliği kaybeymek

s.a arkadaşlar. birimimizde 50 li li yaşlarda bir dayımız var. emeklilik dilekçesi verdi iki hafta önce. bu haftada polis kimliğini kaybettiğini söylüyor. şimdi dilekçeyi verince 30 gün içinde emekli olması gerekiyor. kimliği kayıp şuan dediğine göre?

1-dayıya soruşturma açılır soruşturma sonucunumu bekler emeklilik için.

2-yoksa dilekçeyi verdiği için emeklilikten dönüş yokmu. emekli olur sonrasında soruşturma devam eder bir sonuç çıkmaz mı bilenler yazarsa sevinirim kendisi biraz paniklemiş durumda bilgi arıyor