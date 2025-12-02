Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

657 tabi aday memur iken 399 kit kurumuna geçme


02 Aralık 2025 11:32
657 tabi aday memur iken 399 kit kurumuna geçme
herkese merhabalar bazı yorumlarda aday memur iken kit kurumuna geçen arkadaşlardan bilgi almak acıyla yazıyorum bilgilendirirlerse çok sevinirim

nakratagab
Aday Memur
02 Aralık 2025 11:37

İstifa edilip geçiliyor. Başka bir prosedür yok


Modest06
Aday Memur
02 Aralık 2025 11:46
aday memur geçiyor mu geçebiliyor mu
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTEİAŞ promosyonDSİ 2024 giyim yardımıDHMİ'de elektronik teknikerliğiTEİAŞ giyim yardımıDHMİ çalışanları burayaBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTCDD promosyon2025 Yılında giyim yardımı alan kurumlar hangileri?Askerlik ve atama

Sözlük

günaydın sözlük 1 Tromelin adası 1 Bugün olanlar 1 gram altının 425 liraya çıkması 2 patlıcan 1 araba arkası yazıları 1 halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 1 Papua Yeni Gine 2 balık 2 Yılbaşı çam ağacı 2

Son Haberler

MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda 16 yılda 780 kişi eğitim aldıBakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruzİstanbul'da ocak ayı kar yağışlı geçecekTBMM'de 40 günlük bütçe maratonu tamamlandı: 240 saatlik mesaiTürkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzayda

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın