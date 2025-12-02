Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Bilsem'e nasıl öğrenci seçiliyor


02 Aralık 2025 11:41
Bilsem'e nasıl öğrenci seçiliyor

Arkadaşlar Bilsem'e nasıl öğrenci seçiliyor, bu işin yasal prosedürü nedir bilen var mı? İkinci sınıfa giden yeğenimin sınıfındaki öğretmen, 10 kişi seçmiş Bilsem sınavı için ama bunu gizli yapmış. Kimleri seçtiğini , neye göre hareket ettiğini bilen yok...Bu işlerin şeffaf olması gerekmez mi? Öğretmen doğru mu hareket etmiş, yoksa bu süreci velilerle paylaşması gerekiyor muydu?


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
02 Aralık 2025 11:51

Öğretmen sınıfından %20 aday gösterme hakkı var. Aday göstereceği öğrencileri okul komisyonu (müdür, rehber öğretmen, sınıf öğretemenleri) onayına sunuyor, komisyon uygun gördüğü öğrencileri imzalıyor öğretmende e-okul sistemine girişleri yapıyor. Burada aday seçimi ve seçeceği alanlar -genel yetenek, resim, müzik- öğretmen tarafından belirleniyor. Anladığım kadarıyla yeğeniniz seçilen öğrenciler arasında yok ve ailesi haksızlık yapıldığını düşünüyor. Bu işe velileri karıştırdığınız zaman herkes kendi çocuğunun seçilmesi gerektiğini düşündüğü için iş çorbaya dönüyor. O nedenle MEB yetkiyi komisyon ve öğretmene veriyor.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
02 Aralık 2025 11:54

2 çocuğumu da sınavlarına sokmamış bir veli olarak söylüyorum BİLSEM veliler tarafından yarışa dönüştürülmüş, amacna hizmet etmekten uzak bir sistem haline gelmiştir. Seçilen çocuklar "dahi" diğerleri vasıfsız gibi algılayan, düşünen insanlar var maalesef.

