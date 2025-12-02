Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Doğa Koruma ve Milli Parklar GM - Elektrik


02 Aralık 2025 13:54
Doğa Koruma ve Milli Parklar GM - Elektrik

Bu kurumda elektrik-elektronik mühendisi tam olarak ne iş yapar? Genelde ofis mi saha mı çalışma alanı? Lojman vb. imkanları nelerdir? Herhangi bir bilgisi olan paylaşabilir mi kapsamlı olarak. Bilgi edinemiyorum.

Çok Yazılan Konular

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıBakanlık sıralamasıKadrolu memurun tekrardan kpss ile atanmasıKurumlar arası geçiş dilekçesi verdim. Tayin dilekçesi de verebilir miyim?Valiliklere naklen atamaGörev tanımı dışında yazılan programın telif hakkı ve ücreti

Sözlük

afrika 1 Gram Altın 10.000-TL 1 sahul 2 araba arkası yazıları 1 mrs bahar 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 Papua Yeni Gine 2 Yılbaşı çam ağacı 2 Tromelin adası 1 Kimler Geldi Kimler Geçti 1

Son Haberler

Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacakÖzelleştirme kapsamından 657/4/B'ye geçiş şartları ve azami çalışma süreleriTelefondaki ses 'nefes' oldu: 112 personelinden hayat kurtaran yönlendirme2027 Dünya Su Kongresi için güçlü aday: İstanbulYerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın