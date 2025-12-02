Özel mi Kamu mu?

Merhaba, şu an özel sektörde çalışan elektrik elektronik mühendisliği çıkışlı bir yazılım mühendisiyim, şu an 40 bin lira kazanıyorum ancak normalde sektör bazında almam gereken miktar 70-80 bin arası, sektörde şu an talep sayısı çok olduğundan bu konu beni düşündürüyor çünkü sektörün geleceği çok parlak gözükmüyor, sizden de tavsiye isteyeceğim konu şu, sizce özelde kalıp kendimi geliştirmeli miyim, yoksa hedef 2026 kpss ile kamuya atanmak mı olmalı, sınav için de türkçe ve matematik özelinde gerekli altyapım var eğer hazırlansan derseniz de çalışmaya devam ederek hazırlanabilir miyim?