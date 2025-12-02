Özel mi Kamu mu?

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Merhaba, şu an özel sektörde çalışan elektrik elektronik mühendisliği çıkışlı bir yazılım mühendisiyim, şu an 40 bin lira kazanıyorum ancak normalde sektör bazında almam gereken miktar 70-80 bin arası, sektörde şu an talep sayısı çok olduğundan bu konu beni düşündürüyor çünkü sektörün geleceği çok parlak gözükmüyor, sizden de tavsiye isteyeceğim konu şu, sizce özelde kalıp kendimi geliştirmeli miyim, yoksa hedef 2026 kpss ile kamuya atanmak mı olmalı, sınav için de türkçe ve matematik özelinde gerekli altyapım var eğer hazırlansan derseniz de çalışmaya devam ederek hazırlanabilir miyim?


Tavsiyemi sorarsanız ben özelde kalıp kendimi geliştirirdim. işi bir tık ileriye taşıyıp uygulama kodlamaya yönelip mağazalara uygulama kodlar sonra reklam iş birliği alıp kendi uygulamalarımdan para kazanırdım. kamunun artısını sorarsanız ayın 15i saat 00:30 da hesabınızda net 75k para olur. düzenli gelir düzenli yaşam. dediğim gibi yaparsanız eğer yeri gelir bu miktarlar 15 günlük kazanç olur :)

