Üniversite Olan Şehre Geçici Görevlendirme?


Memuriyete başlamadan önce kaydımın olduğu bölümün bulunduğu şehre geçici görevlendirme ile tayin isteme şansım olur mu? Sadece 1 yıl yeterli. Kadrolu zabıt katibiyim.

