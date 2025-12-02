Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
02 Aralık 2025 15:58
KİTLERDE SAĞLIK KURULU RAPORU

Dostlar ben tercih vermeden önce sağlık kurulu raporu alıp işimi garantilemek istiyorum da kitlerin istediği herhangi bir özel ibare var mı bu raporlarda. Mesela yüksek ihtimal Teiaş tercih vereceğim ve atanmak için yeterli puana fazlasıyla sahibim sadece ilerde atamanın iptal olması ve zaman kaybetmekle uğraşmak istemiyorum yardımcı olursanız sevinirim

