02 Aralık 2025 18:04
psikiyatri sevk
herkese merhabalar bugün emniyet psikoloğu görüşmem sonucunda psikiyatriye şevkimi istemiş ve silahım alındı bunun ne bana şu an veya ileriki dönemlerde ne gibi bir zararı olur acaba etkisi ne olur ne yapmam gerekli bilen birileri yorum yapabilirse sevinirim

