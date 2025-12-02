Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi

Üst düzey yöneticilere ve merkezdeki kariyer personeline bir gecede 30 bin liraya varan artış yapılırken taşrada çalışan memura yine sıfır zam reva görülmesi artık bıkkınlık noktasına gelmiştir. Aynı kurumun aynı yükünü çeken, sahada bütün angaryayı sırtlayan, vatandaşla yüz yüze kalan, mesai yükünün büyük kısmını taşıyan bizler yıllardır yokmuşuz gibi davranılıyor. Ek ödeme diyorsun taşraya yok, tazminat diyorsun taşraya yok, gösterge artışı diyorsun taşraya yok. Peki biz neyle geçineceğiz? Kira olmuş uçmuş, market fiyatları kontrolden çıkmış, ulaşıma her ay zam geliyor ama bizim maaşlar yerinde sayıyor. Gelir adaleti denilen şey bu ülkede sadece lafta kaldı.

Merkezdekilere ayrıcalıklı paketler hazırlanırken taşradaki memur unutuluyor, üstelik bu unutma artık istisna değil, bilerek ve isteyerek yapılan bir politika haline geldi. Her düzenlemede aradaki makas açılıyor, çalışma barışı bozuluyor, liyakat iddiası çöpe dönüyor. Taşra personeli olmasa bu sistemin bir gün bile dönmeyeceğini herkes biliyor ama konu mali haklara gelince birden görünmez oluyoruz. Bu ayrımcılık artık memur psikolojisini de, motivasyonunu da, verimliliğini de bitirdi. Adalet istiyoruz, emeğin karşılığını istiyoruz, hakkımız olan düzenlemelerin tüm kamu görevlilerine yansıtılmasını istiyoruz. Taşra personelinin alın terini ve geçim derdini yok sayan bu yaklaşım devam ederse devletin en büyük sorunlarından biri artık personel krizi olacaktır.