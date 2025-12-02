Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi


02 Aralık 2025 18:43
Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi

Üst düzey yöneticilere ve merkezdeki kariyer personeline bir gecede 30 bin liraya varan artış yapılırken taşrada çalışan memura yine sıfır zam reva görülmesi artık bıkkınlık noktasına gelmiştir. Aynı kurumun aynı yükünü çeken, sahada bütün angaryayı sırtlayan, vatandaşla yüz yüze kalan, mesai yükünün büyük kısmını taşıyan bizler yıllardır yokmuşuz gibi davranılıyor. Ek ödeme diyorsun taşraya yok, tazminat diyorsun taşraya yok, gösterge artışı diyorsun taşraya yok. Peki biz neyle geçineceğiz? Kira olmuş uçmuş, market fiyatları kontrolden çıkmış, ulaşıma her ay zam geliyor ama bizim maaşlar yerinde sayıyor. Gelir adaleti denilen şey bu ülkede sadece lafta kaldı.

Merkezdekilere ayrıcalıklı paketler hazırlanırken taşradaki memur unutuluyor, üstelik bu unutma artık istisna değil, bilerek ve isteyerek yapılan bir politika haline geldi. Her düzenlemede aradaki makas açılıyor, çalışma barışı bozuluyor, liyakat iddiası çöpe dönüyor. Taşra personeli olmasa bu sistemin bir gün bile dönmeyeceğini herkes biliyor ama konu mali haklara gelince birden görünmez oluyoruz. Bu ayrımcılık artık memur psikolojisini de, motivasyonunu da, verimliliğini de bitirdi. Adalet istiyoruz, emeğin karşılığını istiyoruz, hakkımız olan düzenlemelerin tüm kamu görevlilerine yansıtılmasını istiyoruz. Taşra personelinin alın terini ve geçim derdini yok sayan bu yaklaşım devam ederse devletin en büyük sorunlarından biri artık personel krizi olacaktır.


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
02 Aralık 2025 19:20

Bütün iş yükünü omuzlayan memur, angaryayı çeken memur, vatandaş kahrını çeken memur, tehdit edilen memur, CİMER'e şikayet edilen memur ama memur zam yok. Sabahtan akşama kadar odasında TV izleyen, gelen evrakı gelişigüzel imza atan, emrinde olan personeli yetiştirmek, işyerini denetlemek gibi kurumsal görevleri bile yerine getirmekten aciz, odasında tüm gün kös kös oturan idareciler +30 bin tl seyyanen zam. Memurlara bu yapılanlar arşi alayı titretir de insan evladının yüzü bile kızarmaz hiç.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKasım ayı enflasyon tahmini :)Mühendise edilen zulüm arşı titretti artık.Enflasyon tahmin edilenden daha düşük gelecek kasımda!Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.Ulaştırma ve karayolları promosyonKamu Mühendisleri Can Çekişirken Uzmanlara İyileştirme Müjdesi! Mühendislerin Suçu Ne?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruzPromosyon İade

Sözlük

mrs bahar 1 nilüfer 1 termos 1 şu an çalan şarkı 1 Gram Altın 10.000-TL 1 Yılbaşı çam ağacı 2 balık 2 Bugün olanlar 1 delilik 1 Tromelin adası 1

Son Haberler

Borsada manipülasyon yapmakla suçlanan şüpheliler emniyet sorgusundaSağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklamasıCevdet Yılmaz: Doğurganlık hızı en fazla azalan 5'inci ülkeyizTürkiye, gelecek yıl Pakistan'da petrol ve doğal gaz arayacakPutin'den Avrupa'ya uyarı: Savaş istemiyoruz ama savaşa da hazırız

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın