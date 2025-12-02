sürekli sözlü mülakatta elenenlerin puan esasıyla alınması pomem

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
son 3 4 dönemdir pomem mülakatı deniyorum ve başarısız oluyorum sürekli en son mülakat aşamasında başarısız oluyorum kamuda bir çok kişi bu mülakatlardan muzdarip öğretmenler olsun polisler olsun jandarma olsun

belli bir sayıda mülakattan elenenlere mesela üçten fazla elenenlere direk puanla sıralamaya giriş hakkı verilmeli mesleği gerçekten isteyen insanlar daha fazla mağdur olmamalı mesleği hak edenler yapmalı

