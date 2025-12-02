AKP ve MHP'nin İmamoğlu Korkusu

Evet aylardır hukuksuz bir şekilde İmamoğlu alıkonuluyor. Bizzat kendisi hakkındaki suçlamalardan dolayı yapılacak yargılamanın TRT'den canlı yayınlanmasını istedi. Bu konuda yetki sahibi olan TBMM'ye bu konuda verilen önerge AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi.

Tıpkı AKP'nin 2009 fetullah gülen cemaat yapılanmasının araştırılması önergesini reddettiği gibi sonuç: 15 Temmuz 301 şehit

Tıpkı AKP ve MHP'nin fetönün siyasi ayağının araştırılsın önergesini reddettiği gibi Sonuç: 10 yıl geçmesine rağmen fetö hala bitmedi her gün örgütlenmeye devam ediyor niye ediyor o artık kalan fetöcu siyasilerin destekleri ile

Niye reddediliyor? çünkü "mış, miş, muş, müş, duydum, ettim, sanıyorum, düşünüyorum" kelimeleri ile dolu bir iddianameyi Türk halkının duymasını dahi istemiyorlar.