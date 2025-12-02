Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.

AKP ve MHP'nin İmamoğlu Korkusu


02 Aralık 2025 20:12
AKP ve MHP'nin İmamoğlu Korkusu

Evet aylardır hukuksuz bir şekilde İmamoğlu alıkonuluyor. Bizzat kendisi hakkındaki suçlamalardan dolayı yapılacak yargılamanın TRT'den canlı yayınlanmasını istedi. Bu konuda yetki sahibi olan TBMM'ye bu konuda verilen önerge AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi.

Tıpkı AKP'nin 2009 fetullah gülen cemaat yapılanmasının araştırılması önergesini reddettiği gibi sonuç: 15 Temmuz 301 şehit

Tıpkı AKP ve MHP'nin fetönün siyasi ayağının araştırılsın önergesini reddettiği gibi Sonuç: 10 yıl geçmesine rağmen fetö hala bitmedi her gün örgütlenmeye devam ediyor niye ediyor o artık kalan fetöcu siyasilerin destekleri ile

Niye reddediliyor? çünkü "mış, miş, muş, müş, duydum, ettim, sanıyorum, düşünüyorum" kelimeleri ile dolu bir iddianameyi Türk halkının duymasını dahi istemiyorlar.

Çok Yazılan Konular

Dış politikaNuman Kurtulmuş salonu terketti

Sözlük

Bugün olanlar 1 nilüfer 1 şu an çalan şarkı 1 kocaayak 5 delilik 1 Yılbaşı çam ağacı 2 balık 2 Papua Yeni Gine 4 araba arkası yazıları 1 Tromelin adası 1

Son Haberler

Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davası başladı'Ay Grubu' soruşturması tamamlandı. 65 şüpheliye dava açıldıNehre düşen terliğini almak isterken suya düşen çocuk kaybolduAmatör maçta hakemi darbeden futbolcu ile babası tutuklandıKasım enflasyonu yarın açıklanacak

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın