Sözleşmeli er fesih

02 Aralık 2025 20:28
Ben 2023 aralıkta TSK da sözleşmeli er olarak göreve başlamıştım. 2024 aralık ayında ailevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım izine çıkıp geri dönmedim.firar suçundan mahkeme açıldı 2 gün önce sonuçlandı HAGB aldım. şuan hiç bir sorunum yok çok şükür ama mesleğimi seviyordum isteyerek çalışıyordum aynı rütbede olmasa da tekrar dönmek istiyorum bi yolu var mı acaba son bi umut sizlere sormak istedim bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim teşekkürler

