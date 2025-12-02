KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

2024 kpss ile 4001


02 Aralık 2025 20:34
2024 kpss ile 4001

Göç idaresi büro personeli ve merkezi atamalar dışında 2024 p3 puanıyla başka 4001 açıldı mı? Ben mi gözden kaçırdım bilen var mı

Çok Yazılan Konular

40 yaşında KPSS'ye hazırlanmak ve atanma meselesi hakGenellikle çakılı kadroların açılmasıMerkezi alımda alınacak avukat sayısı6225 Nitelik kodu şartıMakine Mühendisleri PlatformuYeşil russel657 den 399'a geçişAtama sonrası sağlık raporundan kalmakKadrolu memurluktan sözleşmeli mühendisliğe geçilir mi?Özel mi Kamu mu?

Sözlük

araba arkası yazıları 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 günaydın sözlük 1 afrika 1 sahul 2 Gram Altın 10.000-TL 1 nilüfer 1 Yılbaşı çam ağacı 2 balık 2 kocaayak 5

Son Haberler

Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davası başladı'Ay Grubu' soruşturması tamamlandı. 65 şüpheliye dava açıldıNehre düşen terliğini almak isterken suya düşen çocuk kaybolduAmatör maçta hakemi darbeden futbolcu ile babası tutuklandıKasım enflasyonu yarın açıklanacak

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın