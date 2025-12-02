Vardiya görev yeri değişikliği- Mazeret İzni H.k.

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Değerli çalışma arkadaşlarım merhaba,

Bir ceza infaz kurumunda ikm olarak görev yapıyorum. Çocuğumun %90 üzerinde çözger ökgv engelli raporu var. Şu anda vardiya da çalışıyorum. Fakat çocuğum biraz özel bir çocuk olduğundan nitekim öyle bir engeli olduğundan eşim tek başına zorlanıyor. Bu durumda gece çalışmasında zorlanıyorum. Durumu personelden sorumlu müdürle bir kaç defa ısrarla görüşmeme böyle yasal bir hakkım olduğunu belirtmeme rağmen vardiya personel sayısı eksik diye gündüze geçme talebimi 2 aydır bu şekilde sebeplerle çözümsüz bırakıyor. Bu durumda izlenecek yol nedir?

657 sayılı DMK'ya göre %70 ve üzeri engelli çocuğu olan memura 10 güne kadar mazeret izni verilir, yazıyor. Bu izni kimden nasıl alacağım?

