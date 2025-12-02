2 Ocak tatil olur mu ?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
İstifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?Bilsem'e nasıl öğrenci seçiliyorMEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.Şanlıurfa'ya Atananlara TavsiyelerGYS başvuruları ne zaman başlar?Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.Ocakta zam+ enflasyon farkı ne olur?Aile yılında eşimin yanına gidemiyorum.Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?Norm fazlası atama duyurusu ne zaman yayınlanır?
Sözlük
Son Haberler
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel KuruldaBarzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturmaBakan Göktaş: 2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın hazırlıklarını tamamladıkBaba-oğul arasındaki kavga kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralıPapa ziyaret etti, sit alanındaki arsalar değerlendi
Editörün Seçimi
Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın