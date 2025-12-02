Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

2 Ocak tatil olur mu ?


02 Aralık 2025 21:33
2 Ocak tatil olur mu ?

2 ocak cuma gününe denk geliyor, tatil olur mu ?


Peyami.safa81
Aday Memur
02 Aralık 2025 21:36

Olmaz


Soner Eraslan
Memur
02 Aralık 2025 22:33
2 ocak niye tatil olsun ? bu kadar mı seviyon yatmayı, başka zaman olsa psikolojik danışmanlara söylenirsin, gitmek istemiyorsan işe imzalaman gereken minik bir belge ile çözebilirsin bu işi, tamamen bu yükten kurtulursun.

Braweheart01
Genel Müdür
02 Aralık 2025 22:54

1 ocak tatil olsun yeterli

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?Bilsem'e nasıl öğrenci seçiliyorMEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.Şanlıurfa'ya Atananlara TavsiyelerGYS başvuruları ne zaman başlar?Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.Ocakta zam+ enflasyon farkı ne olur?Aile yılında eşimin yanına gidemiyorum.Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?Norm fazlası atama duyurusu ne zaman yayınlanır?

Sözlük

balık 2 sahul 2 gram altının 425 liraya çıkması 2 termos 1 araba arkası yazıları 1 5.yıldızı ilk biz takacağız 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 19 şu an çalan şarkı 1 delilik 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel KuruldaBarzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturmaBakan Göktaş: 2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın hazırlıklarını tamamladıkBaba-oğul arasındaki kavga kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralıPapa ziyaret etti, sit alanındaki arsalar değerlendi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın