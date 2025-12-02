Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Belediyede müdür olma şartları görevde yükselme hk.


02 Aralık 2025 21:54
Belediyede müdür olma şartları görevde yükselme hk.

Belediyede yıl başında müdürlük sınavı açılacak. Ancak müdür olmak için 6 yıl bilgisayar işletmeni (yönetmelik 5/d-2) vb. kadrolarda çalışma şartı bulunmaktadır. Ben ise 2 yıl zabıta memuru ve 1 yıl itfaiye eri olarak çalıştım. 5 yıldır da bilgisayar işletmeni kadrosundayım. 6 yıl şartı ile alakalı bilgisi olan var mıdır? Zabıta ve itfaiye de yapılan zabıta memuru ve itfaiye eri unvanlı çalışmalar şube müdürü veya şube müdürü vekaletinde asılda bulunan şartları sağlamak gerektiği için bu 6 yıllık hizmetten sayılmamaktadır mecburen 1 yılda beklemek zorunda mıyım

