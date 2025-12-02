Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Dava Süreleri


02 Aralık 2025 22:36
Dava Süreleri

Arkadaşlar, memurluktan çıkarılmanın iptali için açilan davalar ortalama kaç ay sürer. Makul bir yargılama süresi varmı. Benim 11 ay oldu daha verilmiş bir karar yok. Adli bir olayımda yok. Mahkeme bürosuna soruyorum sarı çizmeli Mehmet Ağa. Görevlendirme iptali için açtığım dava 7 sürmüştü. Bilerek mi geciktiriyorlar bilmiyorum .


Kavunnn
Aday Memur
02 Aralık 2025 22:39
nerenin idare mahkemesi bilmiyorum ama şimdiye karar verilmesi lazımdı

Babayagaaa
Aday Memur
02 Aralık 2025 22:52

Dosya istanbul 10. İdarede. İBB kararın geç çıkmasını için kulis yapıyormuş dedi bir çalışan. Malum mobbing ve görevi kötüye kullanma davaları açacağım o yüzden sanırım

Toplam 2 mesaj

