4B Sözleşmeli Hakarı Nelerdir ?


03 Aralık 2025 07:29
4B Sözleşmeli Hakarı Nelerdir ?

Arkadaşlar bir kurumu 4B sözleşmeli temizlig görevlisi olarak kazandım ancak bu birim hakkında fazla bilgim yok. Ortalama ne maaş alır, ne gibi yan hakları vardır bilgi verebilecek var mı ? Bir de sözleşme her yıl yenileniyormuş. Kurum istediği gibi sözleşme bittikten sonra artık yenilemiyoruz diyebilir mi ?

