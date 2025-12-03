Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İstifa eden mudur yardımcısı bizi norma düşürdü


03 Aralık 2025 07:50
İstifa eden mudur yardımcısı bizi norma düşürdü

Merhaba arkadaşlar. Gecen sene istifa eden bir mudur yardimcisini bizim okula verdiler. Puani hepimizden yüksek. Bu her zaman norma dusecek merak etmeyin dendi. Bu sene ogrendim ki hepimizi norma dusurmus. Puani hepimizden yuksek oldugu icin bilinçli gonderildigini dusunuyorum. Boyle bir sey mumkun mu? Ne yapmaliyim?


bahçesaray
Şef
03 Aralık 2025 09:36
sizin okuldan gitti ise ,geri sizin okula verilir, istifa da
