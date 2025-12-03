03 Aralık 2025 Tuik enflasyon açıklaması ve üst düzey memur zammı haksızlığı.

Şimdi birisi bana açıklayabilir mi ? Memurlar arasında üst düzey alt düzey diye ayırmak anayasal haklara aykırı değil mi ? Neden buna hiç bir kimse itiraz etmiyor? Sanırım hakim ve savcıların işine geldiği için bununla alakalı gelen şikayetlere de sanırım göz yumuyorlar. Bu zamana kadar zammı bütün memurlar eşit almiştır. Bu haksızlık . Gerçekten insan çıldıracak gibi oluyor. Devletin kaynakları asgari ücretlilere çalışan devlet işçilerine onlarin deyimiyle düz memurlara gelince ekonomik olarak kaldirmiyor . üç beş yağlı tabakamiza gelince kemer sıkma politikası gecmiyor? Biz neden ülke olarak ekonomi olarak düzelemiyoruz? Bunun aslinda apacik sebebi bunlar işte arkadaşlar. Bizden bir sey olmaz bu düşünceler devam ettikçe. Milletvekili maaşları uçuk düzeyde. Şaka gibi kendi maaşlarini kendileri belirliyor.. Yazik be güzel ülkeme.