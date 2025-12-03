Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Devlette makamı olanlara 50000 lira zam. böyle usulsüzlükte tarihte görülmedi...


Devlette makamı olanlara 50000 lira zam. böyle usulsüzlükte tarihte görülmedi...

Polisi hemşiresi mühendisi öğretmeni gih. yazık bu insanlara ya gerçekten çok yazık. temizlik işçisi bu insanlardan fazla para alıyor biliyormusunuz. birde hükümet tutmuş göz göre göre birilerine kıyak yapıyor. Derhal bütün sendikaların ayaklanıp ANAYASA MAHKEMESİ ne başvurması, eylem yapması iş bırakmadan tutun da genel greve gidilmesi artık kaçınılmazdır.

