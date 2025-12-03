Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

03 Aralık 2025 10:02
Balik776
Memur
03 Aralık 2025 10:02

3'ün 1'i diye işte buna diyorlar.


debug
Müsteşar Yardımcısı
03 Aralık 2025 10:02

Demek ki akaryakıt ve gıda dışında hiçbir şeye zam gelmemiş :)))


reddblackk
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:02
ayıptır günahtır

bluesoul11
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:02
:)

musa1992
Şube Müdürü
03 Aralık 2025 10:03

%20 zam olmayacak herhalde


khamul
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:04

%19 bile alamayacaz belli oldu


keriminho86
Şef
03 Aralık 2025 10:04

Aralık ayında da eksi çıkarsınlar.


üçbuçukali
Müsteşar
03 Aralık 2025 10:05

yüzde 20 ler 23 ler havada uçuyordu

aldınız mı yavrularım yüzde 20 yi 23 ü

sizi bu kafa ile hayatta çok harcarlar

hadi gidin şimdi memnunsenden aldığınız termosunuz ile kendinize çay yapın


hsynkrt33
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:06
hahahahaha

khamul
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:06

tüik başkanımız aldığı zammın hakkını iyi vermiş


serdarbaba
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:06
Bir gecede 30 bin seyyanen zam alan TÜİK başkanı mutlu musun?

musa1992
Şube Müdürü
03 Aralık 2025 10:06

Hala memursene üye olmaya devam edenler var.Dün asgari ücretli çalışan taşeron böyle fark atar işte sayenizde bizlerde yandık.


egop0
Şef
03 Aralık 2025 10:07

TÜİK Başkanı 65bin TL zammı kaptı tabiki düşük açıklayacak bundan sonra!


susman57
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:07
saka mı bu

Kpsbirincisi
Genel Müdür
03 Aralık 2025 10:07

Valla bize termos bile vermediler, bari termos verselerdi.

üçbuçukali, 3 saat önce

yüzde 20 ler 23 ler havada uçuyordu

aldınız mı yavrularım yüzde 20 yi 23 ü

sizi bu kafa ile hayatta çok harcarlar

hadi gidin şimdi memnunsenden aldığınız termosunuz ile kendinize çay yapın


debug
Müsteşar Yardımcısı
03 Aralık 2025 10:07

%18,5 max zam hayırlı olsun. verdikleri 1000TL seyyanen zammı 2 aylık enflasyonu düşük gösterip yediler. boğazınızda kalsın inşallah


Sevalsevalsevo
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:08

Güzel senaryo


mühendis2543
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:09

Geçen ay 2.55 olan enflasyonun bu ay 0.87 gelmesi imkansız. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar.


Atmaca9
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:09
olamaz böyle bir rakam. tuik resmen alay ediyor

esenö
Şef
03 Aralık 2025 10:10

Memura ,emekliye ,asgari ücretliye çok bile veriyorlar

