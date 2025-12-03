Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Kasim Ayi Enflasyonu Komedisi


03 Aralık 2025 10:05
Kasim Ayi Enflasyonu Komedisi

Kasim ayi enflasyonu 0.87 cikmis, toplam yuzde 20 bile yapmayacaklar :))


Cancan001
Memur
03 Aralık 2025 10:08

Komedi bile değil bu ne


adana0100
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:09
kahbe evlatları

renovatio_1982
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:09
tahminler bile 1.30 civarıydı

ottoman09
Memur
03 Aralık 2025 10:10
Seyyanen yapacakları 1000 tlyi beleşe getirecekler enflasyonu az göstererek normalde ocakta alacağımız zam yüzde 20 olması lazım ama kasa kasa 18 almıcaz yazık çok yazık Allaha havale ediyorum bu kadarda koskoca millet salak yerine konamaz çarşı pazar market belli

hsynkrt33
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:10
artık ses çıkaran olamayınca göstere göstere yapıyorlar. Sendika desen zaten yok!!!

mdarende05
Memur
03 Aralık 2025 10:19

Secimler ne zaman olacak daha çok varmı acaba


Android60
Genel Müdür
03 Aralık 2025 10:32

%20 yi hiç ettiler 19 ya gelir ya gelmez.


vatansever_49
Şef
03 Aralık 2025 10:34
Yüzde 20 olur

EnBa4057
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:39

20 olması imkansız son ay 0.45 tarzı bir şey çıkarıp

vatansever_49, 2 saat önce
Yüzde 20 olur

EnBa4057
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:41

20 olması imkansız son ay da 0.45 tarzı birşey çıkarıp 18.00'e bağlarlar.

EnBa4057, 2 saat önce

20 olması imkansız son ay 0.45 tarzı bir şey çıkarıp


BilirkisiAnkara
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:50

ENAG 2.13 açıklamış. Aradaki farka bakın.


masterrrrr
Şef
03 Aralık 2025 11:02

Giderek daha kotuye gidiyoruz anlamiyorum, verilecek 1000 lira seyyanen yalan oldu su anda


Android60
Genel Müdür
03 Aralık 2025 11:04

Üst tabaka yöneticilerin zammının nerden geldiği belli oldu. Bizden kesip onlara vermişler


braveheart 71
Memur
03 Aralık 2025 11:22
gahhhh dedem abdulahamit gahhhh orospu çocukluğunu gör gahhhh

Dnipro06
Memur
03 Aralık 2025 11:27
anlayın artık son 5 yıl içimizden geçtiler hala devam ediyorlar

Beyaz-YaRaSa
Aday Memur
03 Aralık 2025 12:44
yazık ya
