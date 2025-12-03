Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

TÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi


03 Aralık 2025 10:05
TÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi

0,87 GELDİ ENFLASYON FARKI SAKA GİBİ YA GERCEKTEN KOMEDİ NE YASIYORUZ BİZ BEN ANLAMADIM MİNİMUM 1,30-1,40 GELİCEKKEN ORANA BAKARMISIN YA ? ALLAH GÖRÜYOR YA


üçbuçukali
Müsteşar
03 Aralık 2025 10:06

ağlamayın çok bile 0.87

gidin önce memnunseninizden istifa edin


egop0
Şef
03 Aralık 2025 10:08

TÜİK Başkanı 65bin TL zammı kaptı tabiki düşük açıklayacak bundan sonra!


esenö
Şef
03 Aralık 2025 10:12

Herkesim ağlıyor,asgari ücretli,memur ,emekli ,dul yetım ,maaşlı herkes ağlıyor ama sorsan memnunuz derler ,onun işin içinde adamlar sistemi çözmüş, seçime kadar ne ek zam ne ikramıye hiç birsey yok


mratanamayan
Memur
03 Aralık 2025 10:24

gayet yerinde bir oran


Peyami.safa81
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:25

Yeter artık milletle dalga geçtiğiniz. Hemen seçim istiyoruz.


bora.fb
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:27
torpille girdiğini belli etme bu kadar.
mratanamayan, 2 saat önce

gayet yerinde bir oran


hsynkrt33
Aday Memur
03 Aralık 2025 10:33
klasik malum sen üyesi
mratanamayan, 2 saat önce

gayet yerinde bir oran


can-mekanik
Şef
03 Aralık 2025 10:37
memurlar için değişen bir şey olacağını sanmıyorum.
Peyami.safa81, 2 saat önce

Yeter artık milletle dalga geçtiğiniz. Hemen seçim istiyoruz.


üçbuçukali
Müsteşar
03 Aralık 2025 10:39

iyi o zaman memnunsene devam

bu düşünceye devam

sızlanmayalım hiç zevk alalım diyorsun yani

can-mekanik, 2 saat önce
memurlar için değişen bir şey olacağını sanmıyorum.

prm.mamy
Aday Memur
03 Aralık 2025 11:13

ben aglamıyorum kardesım bos yapmayın ben sarı sende olmam


alptginnl
Aday Memur
03 Aralık 2025 11:18

Aralıkta belli oldu sanırım %0.38

Toplam 11 mesaj

