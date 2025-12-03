Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
2026 yılı tükeniş yılı olacak


03 Aralık 2025 10:19
2026 yılı tükeniş yılı olacak

memur-asgari ücretli-emekli. toplumun üst kademesi dışında her kademesi bitecek gibi. bu tablo asgari ücrete de %20-25 arasında bir şeyin verileceğini gösteriyor. emekli zaten bitik. bizler de son iyi zammımızı alacağız. temmuzda da %7 yi alırız otururuz yerimize. allah hepimizin yardımcısı olsun


Asgari ücrete yuzde 50 gelecek enaz memur zammiyla kıyaslama.

