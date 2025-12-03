Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Sendika Bağımlılarına, Kopamayanlara, Eş dostculara


Adamlar kendi yerleştirdikleri üst tebaa da bulunup yüksek maaş alanlara geçinemiyorlar diyerek enflasyon harici +30 bin maaş iyileştirmesi yapıyor, var olan enflasyonu nasıl oluyor ise olabildiğince düşük çıkıyor ama halen kurumlarda sendikadan sendikaya zıplayan aldığı 350-400 &#8378; aylık sendika parasına ruhunu kiralayan aklı evveller giderek artıyor. Sendikacılar size herşey müstehak siz bu kafada olduğunuz müddetçe daha çok patinaj çekersiniz. Aldığınız termoslarda çayınızı içmeye devam edin afiyet olsun.

