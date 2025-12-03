KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
ilk defa atanmak üzere ibaresi


03 Aralık 2025 11:11
hali hazırda 657 devlet memuru olan biri ilk defa atanmak üzere ibareli memur alımlarına başvuru yapabiliyor mu yoksa bu ibareli alımlarda memur olmayanlar mı kastediliyor. genellikle belediyelerdeki alımlarda bu ibareli ilanlar var memur olan biri başvuramaz mı buna

